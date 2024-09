Minério de ferro deixa pequena cidade do Pará com um dos maiores PIBs do Brasil

Foto: Cayambe wikimedia commons | Uma pequena cidade do estado do Pará surpreendeu e conseguiu ter o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil em 2020, segundo levantamento do IBGE.

Trata-se do município de Canaã dos Carajás, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , alcançou um impressionante valor de R$ 591.101,11 per capita, ou seja, por indivíduo.

O resultado se deve principalmente à extração de minério de ferro, que é uma atividade econômica importante na região.

Os dados do IBGE mostraram que o PIB per capita de Canaã dos Carajás foi muito maior que a média nacional naquele ano, que foi de R$ 35.935,74. Conheça mais sobre a cidade!

Com uma população de 77 mil habitantes, Canaã dos Carajás foi a cidade brasileira que mais cresceu em 2023. Em 2010, o município registrava pouco mais de 10 mil habitantes.

Tendo surgido a partir de um assentamento agrícola em 1982, Canaã dos Carajás experimentou um rápido crescimento impulsionado pela exploração mineral, principalmente de ferro, manganês e ouro.

O município oferece diversas oportunidades de emprego, atraindo profissionais qualificados de todo o país. A renda média da população é superior à média nacional, proporcionando um alto nível de vida a quem vive por lá.

A preservação do meio ambiente é uma prioridade em Canaã dos Carajás. A cidade investe em práticas sustentáveis e promove a conscientização ambiental entre seus moradores.

O município conta com infraestrutura de qualidade, incluindo hospitais, escolas, universidades, aeroportos e rodovias.

Em segundo lugar no ranking nacional de PIB per capita ficou o município de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, graças às suas indústrias e agricultura.

Fonte: Flipar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/09:27:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...