“Mini Glória Maria” tira 960 na redação do Enem e escolhe cursar jornalismo

(Foto: Reprodução) – A jovem chamou atenção da jornalista em 2017, aos 11 anos, quando simulava reportagens em ruas esburacadas na periferia de Ribeirão Preto (SP)

Aos 18 anos, Mirella Archangelo, carinhosamente apelidada de “Mini Glória Maria”, conquistou uma nota de 960 na redação do Enem 2024. Inspirada pela jornalista da Globo, Mirella escolheu cursar Jornalismo, motivada pelo desejo de usar a profissão para evidenciar problemas sociais.A jovem chamou atenção pela primeira vez em 2017, aos 11 anos, quando simulava reportagens nas ruas esburacadas do Parque Industrial Avelino Alves Palma, periferia de Ribeirão Preto (SP). Na época, sua brincadeira chamou a atenção da jornalista e a levou a conhecer a própria Glória Maria, um encontro que marcaria sua trajetória.



Desde então, Mirella foi agraciada com uma bolsa integral em um dos colégios mais tradicionais da região, um passo decisivo para seu sucesso acadêmico. Nas redes sociais, ela celebrou a conquista no Enem com gratidão: “Essa nota não foi conquistada sozinha! Ela é apenas o reflexo de toda a rede de apoio que tive durante todo o ensino médio, especialmente o cuidado da minha família que sempre estão do meu lado me incentivando. Espero que um dia todos os jovens brasileiros consigam ter uma rede de apoio como eu tive durante esses anos, para que assim alcancem pontuações altas nos vestibulares e possam entrar nas faculdades dos seus sonhos, pois somente a educação é capaz de mudar o mundo e transformar as pessoas.”, escreveu.

Em 2023, a jovem lamentou profundamente a morte de sua maior inspiração, Glória Maria, vítima de câncer. “Fiquei bem triste. Glória era uma referência como mulher, negra e profissional. O legado que ela deixou, de usar o jornalismo para evidenciar os problemas sociais, é o que mais me marcou. É isso que eu quero fazer”, declarou Mirella.

Fonte: Luciana Carvalho – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/08:38:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...