Avenida Orival Prazeres ganha rotatória em frente ao Chopão

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- A Prefeitura Municipal através do Departamento Municipal de Trânsito de Novo Progresso [DITRANP] e Secretaria de Obras , deram inicio a construção da rotatória da Avenida Orival Prazeres com acesso a rodovia BR 163 e Avenida Pará, mais precisamente a rotatória do Chopão.



As obras tem uma data de 7 dias previstos para finalização sem a presença de chuvas e o acesso a essa localidade será interditado, devendo os motoristas e demais usuários evitarem essa localidade e usarem outras vias de acesso.

Segundo a administração municipal esta rotatória será para melhorar e garantir maior segurança para todos os cidadãos progressenses.

