Ministério da Saúde descarta relação entre morte de tripulante de navio ancorado no PA e novo coronavírus

O Ministério da Saúde descartou nesta quarta (26) que a morte de um tripulante indiano em navio tailandês, ancorado no Pará, tenha relação com o novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), o homem não apresentou sintomas relacionados à doença.

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que não ocorreu.

Durante entrevista coletiva em Brasília, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, informou que “o Instituto Médico Legal (IML) fez todos os procedimentos e, no caso, não houve problema respiratório, mas um quadro de diabetes descompensado”.

Avaliação preliminar indica morte por complicação de diabetes, diz governo do Pará

O navio “Chamchuri Naree” está ancorado na Baía de Marajó, no litoral de Mosqueiro, distrito de Belém. O tripulante, que teve a identidade preservada, passou mal e foi resgatado, mas morreu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a caminho do hospital.

A morte foi confirmada pela Marinha do Brasil, que havia informado ter sido acionada após tripulante apresentar problemas respiratórios.

Em nota, a Sespa informou que não há relatos de problemas respiratórios, febre ou tosse entre os outros tripulantes. O navio foi levado para a margem e já passou por vistoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Centro de Informações de Vigilância em Saúde (CIEVS).

Ainda de acordo com a Sespa, laudes e testes realizados pelo IML serão divulgados em prazo de 72 horas e não há, até o momento, registro de casos suspeitos de coronavírus em todo o território paraense.

