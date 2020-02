Professor é demitido após levar queda tentando dar aula bêbado; veja vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Um professor de uma escola na Rússia foi demitido do cargo após um vídeo dele tentando lecionar bêbado e caindo viralizar nas redes sociais. O homem, que não teve identidade revelada, teria problemas com alcoolismo e dava aulas em uma escola de Aznakayevo.

