Ministério das Comunicações faz doação de computadores para escolas públicas em comunidades quilombolas no Pará

Foto: Shizuo Alves/MCom | Curiosidade e encanto motivaram crianças de 3 a 10 anos de idade a inaugurarem rápido os equipamentos.

Seis escolas públicas em comunidades quilombolas do município de Moju, no Pará, receberam nesta quinta-feira (27) 60 computadores para a formação de novos pontos de inclusão digital. Todas atendem alunos com idades entre 3 e 11 anos. Para muitos, o computador foi uma grande novidade e um despertar para o mundo digital.

“São escolas em locais distantes dos grandes centros e que precisam ter seus alunos incluídos no mundo digital. Essa é uma prioridade do governo do presidente Lula. Vamos seguir dedicados nisso e promovendo mais e mais entregas para que todas as crianças tenham conhecimento e acesso à internet”, disse Juscelino Filho, ministro das Comunicações.

A primeira a receber os computadores foi a Escola Municipal Quilombola de Educação Infantil e Fundamental São Sebastião. Os alunos se aglomeraram ao redor das caixas e já pediram para que uma fosse aberta e instalada. O Ministério das Comunicações atendeu ao pedido e montou um deles de imediato. Larissa e Júlia logo procuraram o computador para escrever seus nomes. E a fila só cresceu para que outros pudessem fazer o mesmo.

A Escola Municipal Quilombola de Educação Infantil e Fundamental Santa Maria foi a segunda a receber computadores. Por lá, houve grande recepção com lanches para a chegada dos computadores. Perguntados se já sabiam mexer, todas as crianças ficaram tímidas e disseram que não, mas que queriam aprender.

Terceiro local contemplado, a Escola Municipal Quilombola de Educação Infantil e Fundamental Santa Luzia expôs todas as frutas e legumes que são colhidas no território e ofertaram os alimentos como forma de agradecimento pelos equipamentos doados. Por lá as entregas, foram acompanhadas sob olhares curiosos.

A Escola Municipal Quilombola de Educação Infantil e Fundamental Nossa Senhora das Graças distribuía o almoço das crianças quando os computadores chegaram. Nessa unidade, uma das professoras explicou que as crianças já serão alfabetizadas no contexto do mundo digital.

“Inclusão digital é uma realidade que a gente não pensou que aconteceria agora e aconteceu. Vai ajudar no desenvolvimento e na escrita dos alunos. Chegar um computador em uma comunidade quilombola é muito importante e ajudará no futuro dessas crianças”, afirmou a professora Letícia Azevedo.

Em seguida, os computadores chegaram na Escola Municipal Quilombola de Educação Infantil e Fundamental Santo Cristo e na Escola Municipal Congregação. A felicidade foi tanta que as crianças correram e fizeram questão delas mesmas retirarem as caixas com computadores do carro.

Fonte: Ascom MCom e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/13:41:18

