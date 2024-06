PC-AM prende 29 homens por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas

Foto: Divulgação/PC-AM | A Operação Diligens, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Capturas e Polinter (DECP), com o apoio de Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital e do interior, junto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai/SSP-AM), que resultou na prisão de 29 homens por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes em Manaus e diversos municípios do Estado.

Na manhã desta quinta-feira (27), a polícia deu detalhes da operação. Os abusadores têm entre 26 e 73 anos e a maioria possui algum grau de parentesco com as vítimas.

Um dos casos que foi destacado é de um tio que abusou da própria sobrinha dos 8 aos 14 anos. O homem foi condenado a 21 anos de prisão, mas conseguiu fugir e se esconder da polícia por cerca de dois anos.

“Conseguimos a prisão de um autor de 36 anos de idade, condenado a 21 anos de prisão, que abusou da sobrinha dos 8 aos 14 anos. Ele estava foragido desde o ano de 2022. E a ele não se aplicava só essa pena, mas também R$ 20 mil de indenização a favor da vítima”, disse a delegada Juliana Tuma.

Outro crime destacado foi de um vizinho, de 29 anos, que violentou diversas vezes de uma adolescente de 12 anos.

Além de Manaus, mandados foram cumpridos nos municípios de Novo Aripuanã, Parintins, Alvarães, Amaturá, Benjamin Constant, Boca do Acre, Careiro da Varzea, Codajás, Envira, Iranduba, Manaquiri, Manaus, Novo Aripuanã, Urucará, Urucurituba e São Sebastião do Uatumã.

Fonte: Dia a Dia Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/06:31:37

