De licença médica, governador de Sergipe vê final da Libertadores na Argentina

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi às redes sociais neste domingo prestar esclarecimentos após ser flagrado assistindo à final da Copa Libertadores, disputada sábado entre Botafogo e Atlético Mineiro-MG em Buenos Aires, Argentina. O político anunciara uma licença no último dia 26, alegando estar se recuperando de uma pneumonia.

“Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia”, postou Mitidieri na quinta-feira, informando que seu vice, Zezinho Sobral, assumiria o posto.

No entanto, imagens do governador começaram a viralizar nas redes, no estádio do River Plate, onde o alvinegro foi campeão. No frame da transmissão na TV, o governador está com a camisa do Botafogo. A primeira-dama, Erica Mitidieri, publicou no Instagram uma foto do casal celebrando a vitória no campeonato, e outra no estádio Monumental.

Nas redes sociais, internautas replicaram prints que mostram o governador na torcida do Botafogo. E ironizaram: “Lançou o atestado?”.

Com a repercussão, o governador voltou às redes justificando que estava afastado oficialmente, em uma viagem “paga com recursos próprios”, e disse que o fato estava sendo distorcido. “Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após período que estive doente”, afirmou.

Em nota, a assessoria de Mitidieri afirmou que o governador está licenciado desde o dia 26, em agenda pessoal, em família, na Argentina. Disse ainda que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa de Sergipe.

“O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas”, diz a nota, reiterando que “a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal”.

Ainda segundo a assessoria, o governador também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por pneumonia.

Mitidieri se internou dia 15 de novembro, quando foi diagnosticado. Ele ficou em tratamento hospitalar até dia 17 e foi liberado para cumprir agenda administrativa de forma remota.

