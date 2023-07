Mais de 60 mil famílias paraenses podem perder benefício de desconto na energia elétrica; saiba como regularizar

Fatura de energia elétrica — Foto: Divulgação

Entre as cidades com o maior número de clientes que precisam atualizar estão Belém, com 15.125 famílias e Ananindeua, com 7.855.

No Pará, 62.848 famílias podem perder o benefício da tarifa social de energia elétrica, por conta da falta de atualização cadastral do Número da Identificação Social, no Cadastro Único (CadÚnico). A tarifa social permite desconto de até 65% na fatura.

O programa do Governo Federal beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebam o Benefício da Prestação Continuada.

Entre as cidades com o maior número de clientes que precisam atualizar o cadastro estão:

Belém, com 15.125 famílias, Ananindeua com 7.855, Marabá com 2.692, Castanhal com 1.927 e Santarém com 1.822.

Os cadastros no CadÚnico, que estão há dois anos ou mais sem atualização, devem ser atualizados com urgência em algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Belém

Os 10 bairros com o maior número de famílias que precisam fazer a atualização cadastral para não perderem o benefício são:

Guamá com 1.140 famílias, Tapanã com 826, Montese com 807, Sacramenta com 674, Marambaia com 599, Coqueiro com 593, Pedreira com 590, Cabanagem com 547, Tenoné com 509 e Bengui com 498.

Como atualizar

Para atualizar o cadastro, é necessário que o responsável familiar apresente CPF ou Título de Eleitor e documentação do grupo familiar, como Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), RG, Carteira de Trabalho, CPF ou Título de Eleitor.

Vale destacar que para receber o benefício da Tarifa Social, a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS. O titular do NIS pode informar o número da conta contrato que deseja o desconto, mesmo que a conta esteja em nome de outra pessoa.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, é importante que o cliente esteja atento à conta de energia, pois nela está a sinalização sobre a atual situação cadastral.

“Existem três selos indicativos: o selo ‘Cliente cadastrado na Tarifa Social’ identifica que o cliente já está cadastrado, com NIS válido e recebendo o desconto mensal. Já o selo ‘Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município’ identifica que o NIS do cliente ficará desatualizado e ele poderá perder o benefício. E o terceiro ‘Benefício da Tarifa Social cancelado’’. Os clientes que se enquadrarem nesta situação também devem procurar o CRAS para regularização e avaliação do status do cadastro”, afirma.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/11:06:41

