Ministério Público pede afastamento de governador do Pará por compras da China na pandemia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Como é de conhecimento público, antes de qualquer providência do Procurador Geral, o Estado denunciou o mau funcionamento do equipamento e conseguiu o ressarcimento de todo o dinheiro adiantado.

O governador do Pará disse em nota que denunciou as irregularidades nos itens comprados e que o dinheiro pago foi ressarcido. Barbalho diz que a ação é um “factóide” criado pelo procurador-geral de Justiça, Gilberto Valente Martins.

Segundo o chefe do Ministério Público do Pará, houve direcionamento na compra e desvio de R$3,5 milhões.

Para investigadores, contrato firmado na gestão de Helder Barbalho causou prejuízo de R$ 3,5 milhões(Foto:Reprodução) O Procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Valente Martins, ajuízou uma ação de improbidade administrativa contra Helder Barbalho (MDB) em que pede o afastamento do governador do Pará.

You May Also Like