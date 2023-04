Operação Tiradentes do Detran garante a segurança viária em Novo Progresso e nas estradas do Pará,neste feriado

Operação Tiradentes do Detran garante a segurança viária nas estradas neste feriado – (Foto: Thiago Favacho / Divulgação)

Objetivo é evitar excessos e infrações que coloquem em risco a vida nas estradas. Agentes estarão alerta para casos de embriaguez ao volante.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) dá início, a partir desta sexta-feira, 21, à Operação Tiradentes, que contará com equipes de fiscalização e educação com o objetivo de evitar excessos e infrações que coloquem em risco a vida nas estradas durante o feriado.

O combate à alcoolemia, ao congestionamento de rodovias e acessos às praias e balneários, aos acidentes por falta de atenção e em virtude de cometimento de infrações de trânsito além fiscalização de veículos com registro de roubo e furto e a garantia na prestação de socorro estão entre as premissas de atuação do órgão durante a operação, em ação integrada aos demais órgãos de segurança pública.

Cerca de 300 agentes de fiscalização de trânsito estará atuando na operação os municípios de Alenquer, Redenção, São Félix do Xingu, Breu Branco, Rurópolis, Novo Progresso, Xinguara, Curionópolis, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Santarém Novo, Belterra, Barcarena, Augusto Corrêa, Vigia, Moju, Santarém, Bujaru, Medicilândia, Irituia, Altamira, Novo Repartimento, Uruará, Tailândia, Salinópolis, Abaetetuba, Redenção. Na BR-316, assim como em Santa Bárbara e Alça Viária, os serviços terão escala de 24 horas.

Em casos de possíveis alagamentos em razão de chuva, os agentes estão orientados a criar alternativas viárias na BR-316 através dos locais já identificados como o Km 9 e o túnel do entroncamento, na capital, com o auxílio e orientação ao longo do perímetro.

Em Mosqueiro, as operações de fiscalizações serão desempenhadas nos horários de maior fluxo de pessoas, com o intuito de evitar o consumo de álcool ao dirigir e excesso de velocidade. Os agentes farão uso de radar medidor de velocidade portátil e barreiras no Pórtico do distrito e no Posto de Fiscalização do Detran, no km 4 da rodovia, além de ações de fiscalização em ronda.

Em Salinópolis, balneário mais procurado no estado, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA-124 e PA-444, sendo estendidas às praias do Atalaia e Farol Velho, em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas. Serão realizadas ações de controle de fluxo de veículos, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro, emprego e uso de radar medidor de velocidade e apoio ao sistema de segurança.

Estamos trabalhando para que não se registrem acidentes nas estradas neste período de intensa movimentação e tenhamos mais um feriado em segurança e sem registro de mortes ou feridos. Ressaltamos que é importante que todos os condutores fiquem atentos às recomendações de segurança no trânsito, respeitando a legislação e a sinalização das vias”, garantiu a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Os postos de regularização nas PAs 124 e 391 atuarão com o objetivo de prevenir, combater e regularizar infrações administrativas e criminais, contando com suporte tecnológico, que será usado pela primeira vez nas referidas rodovias, os radares OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem da situação dos veículos.

Educação

Equipes de educação estarão atuando em Mosqueiro e Salinópolis, realizando paradas educativas com distribuição de material gráfico sobre alcoolemia, cinto de segurança, uso do capacete, uso de calçados, excesso de velocidade e o uso do dispositivo de segurança para crianças, dentre outros fatores de risco. As equipes atuarão nas vias de acesso e também nas praias.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

