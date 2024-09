Ministro anuncia Coldplay no Pará; produção diz que contrato ainda não foi assinado

Foto: Reprodução | Em Nova York, o governador do Pará também destacou a realização do festival Amazônia para Sempre.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nas redes sociais que a banda Coldplay vai fazer show no estádio Mangueirão, em Belém, em 2025, ano em que a cidade recebe a 30ª Conferência das Partes (COP). A produção da banda diz que o contrato ainda não foi assinado.

No Global Citizen, evento em que o Coldplay se apresenta, o governador Helder Barbalho informou que estava “acompanhando os preparativos para o @glblctzn [Global Citizen] em #NovaYork”. “Ano que vem o festival será em Belém, destacando a nossa Amazônia para o mundo”, acrescentou, se referindo ao Amazônia para Sempre, segundo assessores do governo do estado.

Festival Amazônia para Sempre

Em uma cerimônia realizada no último sábado (21), durante o Rock In Rio, Roberta Medina anunciou a criação do Festival Amazônia Para Sempre, em Belém.

O festival será realizado em setembro de 2025, em parceria com o Rock In Rio e o The Town. Na ocasião, foi dito que o evento teria uma atração internacional, mas nenhum nome foi confirmado.

Segundo a organização, a apresentação acontecerá em palco flutuante, em formato de vitória-régia, com cenografia e iluminação criadas para promover um encontro entre a música e a natureza.

De acordo com os organizadores, a festa será transmitida para todo o país, com um conteúdo especial que vai mostrar o espetáculo e a música local.

Convite de Janja

Em visita ao Pará em junho de 2023, na presença do presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva usou as redes sociais para convidar a banda Coldplay para a COP. Até a publicação de Celso Sabino, nenhuma outra autoridade tinha confirmado a vinda da banda a Belém.

“Hi, Chris, tudo bem? Você lembra que a gente teve junto com o presidente Lula lá no Rio de Janeiro e você disse que se a COP-30 fosse confirmada no Brasil, iria estar conosco”, disse.

Em agosto daquele mesmo ano, uma equipe do Global Citzen visitou o estádio Mangueirão, em Belém. No estádio, a equipe do Global Citzen conheceu várias áreas do Mangueirão.

