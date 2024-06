Ministro Juscelino Filho é indiciado pela PF por suspeita de corrupção e organização criminosa

PF indiciou ministro Juscelino Filho após investigação sobre desvio de verbas da Codevasf (José Cruz / Agência Brasil)

Investigações envolvem suporto desvio de recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indicado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito das investigações sobre desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (12.06) pelo Estadão.

Segundo a reportagem, a relatório da investigação PF foi enviado nesta terça-feira (11) ao gabinete do ex-ministro de Justiça do Governo Lula e agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que deve remeter os autos para a Procuradoria-Geral da República (PGE), para que se manifeste sobre uma eventual denúncia no caso ou peça novas diligências.

Em setembro do ano passado, a PF deflagrou a Operação Benesse, que mirou a irmã de Juscelino, Luanna Rezende, prefeita afastada de Vitorino Freire (MA). A corporação também solicitou buscas contra o próprio Juscelino Filho, mas o pedido foi negado pelo presidente do STF, o ministro Luis Roberto Barroso.

De acordo com o Estadão, em reportagem publicada em janeiro de 2023, o atual ministro das Comunicações direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto para a prefeitura de Vitorino Freire asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, no município maranhense.

A Codevasf operacionalizou a distribuição de verbas do orçamento secreto e a prefeitura de Vitorino Freire fechou contrato com ao menos quatro empresas de amigos, ex-assessoras e uma cunhada do ministro.

Uma auditoria interna da Codevasf concluiu, no último mês de maio, após a análise de dois contratos que totalizam R$ 8,988 milhões e tratam da estrada do ministro e outras ruas da cidade maranhense, que houve irregularidades em obras realizadas no município com recursos indicados por Juscelino Filho. A auditoria constatou ainda pagamentos indevidos para empresa contratada para as obras.

Juscelino Filho ainda não se manifestou sobre o indiciamento da PF.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/14:18:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...