Ministro Tarcísio de Freitas viaja de caminhão pela BR-163

(Foto:Reprodução Blog do Caminhoneiro)- O Ministro da Infraestrutura do Governo Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, embarcou ontem em um caminhão Volvo FH para percorrer os 1.000 km da BR-163, desde a Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, até Santarém, no Pará. Essa é uma das principais rotas de escoamento da produção do Mato Grosso para o norte do país, até o Porto de Miritituba.

Por ter trechos ainda não pavimentados, a Rodovia BR-163 apresenta muita poeira em épocas de seca. Porém, na época de chuva, a rodovia é tomada por gigantescos atoleiros. Os caminhões chegam a ficar semanas presos no barro. A viagem do ministro faz parte da Operação Radar, que monitora a rodovia em tempo real.

“Organizamos esta grande operação para evitar a formação de filas e permitir que o escoamento chegue tranquilamente aos portos do Arco Norte, que vem crescendo cada vez mais. Esse trabalho coordenado é para fazer com que o Estado cumpra o seu papel de ajudar quem está produzindo, quem está gerando emprego e, no final das contas, que isso conduza ao crescimento econômico, à equidade social, que é o que todos almejam”, explicou o ministro Tarcísio Freitas.

A Operação Radar da safra 2018/2019 começou em dezembro e vai até maio, no final do período de chuvas. A operação traz uma série de medidas, como a instalação de base operacionais em trechos considerados críticos, principalmente entre Novo Progresso e Moraes Almeida. Também foram mobilizados 900 profissionais do DNIT e Exército, está sendo feita sinalização específica e controle de tráfego, e envio de equipamentos especiais.

A viagem do ministro é uma visita técnica à BR-163. Com isso ele pretende conhecer a realidade da rodovia, e buscar ações para priorizar o escoamento da safra pelo eixo norte do Brasil. O ministro também está fazendo, durante a viagem, apresentações técnicas das medidas a serem adotadas na rodovia.

A viagem termina hoje, no terminal da Hidrovias do Brasil, em Miritituba, onde o ministro também estará avaliando o porto.

