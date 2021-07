Lions Clube de Novo Progresso empossa nova diretoria

(Fotos:WhatsApp) – O Lions Clube de Novo Progresso realizou no último final de semana, a solenidade de posse da nova diretoria da entidade, na Sede do Lions no bairro São Marcos. O casal Juliane e Alberto Enderle, assumiram a presidência. O casal tem o mandato de um ano (2021/2022) frente a entidade.

Juliane agradeceu a confiança e discursou.

“Juliane, iniciou seu “Discurso de Posse” agradecendo à Deus por todas as bênçãos, Destacou ainda a oportunidade que Deus concedeu à todos, mesmo em meio a essa pandemia, de estarmos todos unidos prestando serviços à comunidade, muitas vezes deixando nossas casas, preocupações particulares para servir ao próximo e com isso enxergar no outro a quem estamos servindo, o quanto devemos ser gratos à Deus por tudo que temos e somos”.

Vejam a nova composição do Lions Clube de Novo Progresso

Presidente AL 2021/2022 : cal Juliane.

1 vice: CL Elias

2 Vice: Ariberto Grando

1° secretário Dailza ✅

2° secretário Silvana ✅

1° Tesoureiro Dulce. ✅

2° Tesoureiro RosaEly ✅

Diretor Social Ivonete ✅

Diretor de Marketing e Divulgação Mara. ✅

Diretor de Patrimônio Alberto ✅

Diretor animador Helen

