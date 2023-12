Ministro Toffoli suspende multa bilionária da J&F, empresa para qual a esposa dele advoga

Ministro do STF atendeu três os pedidos do grupo J&F, entre eles a suspensaão da multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do grupo J&F.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli deferiu, nesta quarta-feira (20), três pedidos apresentados pelo grupo J&F – um deles, suspende todas as obrigações pecuniárias decorrentes (multa) do acordo de leniência assinado em 2017 entre a empresa e o Ministério Público Federal (MPF), até que o grupo possa analisar o material da Operação Spoofing, que prendeu os hackers da Lava Jato. Na prática, a decisão garante a suspensão da multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência.

A esposa de Dias Toffoli, Roberta Maria Rangel, faz parte da equipe de advogados da J&F. Ela não assina o pedido que foi julgado nesta quarta, mas atua em outras ações movidas pela empresa, inclusive uma que busca anular a arbitragem que decidiu que o controle da Eldorado Celulose deve ser transferido para o grupo indonésio Paper Excellence.

Outro pedido acatado por Toffoli autoriza a empresa a ter acesso à íntegra das mensagens da operação Spoofing. O ministro também autorizou a J&F a reavaliar os anexos do acordo de leniência firmado com o MPF, perante a Controladoria-Geral da União (CGU), para corrigir possíveis “abusos que tenham sido praticados, especialmente (mas não exclusivamente) no que se refere à utilização das provas ilícitas declaradas imprestáveis no bojo desta reclamação, para que no âmbito da CGU apenas sejam considerados anexos realmente com ilicitude reconhecida pela Requerente”.

O único pedido indeferido pelo ministro do STF tratava da anulação de “negócios jurídicos de caráter patrimonial decorrentes da situação de inconstitucionalidade estrutural e abusiva em que se desenvolveram as Operações Lava Jato e suas decorrentes, Greenfield, Sépsis Cui Bono”. Com isso, a empresa pretendia anular a venda da Eldorado Celulose para o grupo Paper Excellence, encerrando um briga que já dura cinco anos pelo controle da Eldorado.

No acordo de leniência, a J&F se comprometeu a pagar R$ 10,3 bilhões ao longo de 25 anos para encerrar investigações de cinco operações: Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Bullish e Carne Fraca.

Dias Toffoli também foi o autor da decisão que anulou provas do acordo da empresa Odebrecht.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2023/13:20:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...