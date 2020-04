Brasil ultrapassa a marca de 50 mil infectados pela Covid-19

Mais 357 mortes foram acrescentadas nas atualizações sobre o novo coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas …(foto: JOSH EDELSON/AFP)

O Brasil ultrapassou a marca de 50 mil casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (24/4). Segundo dados do Ministério da Saúde, 3.503 infectados foram adicionados no balanço de ontem para hoje e, com isso, o país tem 52.995 casos da doença.

Mais 357 mortes foram acrescentadas nas atualizações sobre o novo coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas. O número representa um incremento de 10,8% em relação aos óbitos pela doença. No total, o Brasil tem 3.670 óbitos confirmados.

Desde o início da pandemia, o país esta semana acumulou os recordes de fatalidades. Foram mais de 1,3 mil mortes em sete dias. Nesta quinta-feira (23/4), o Brasil bateu recorde ao registrar a maior quantidade de mortes de um dia para o outro: 407 óbitos.

32% dos casos se concentram em São Paulo, estado que também tem o maior índice de infectados, 17.826 casos. O Rio de Janeiro segue em segundo lugar, com 570 óbitos e 6.282 casos. Outros três estados também já têm mais que 200 fatalidades cada. São eles: Pernambuco (352), Ceará (284) e Amazonas (255).

Por:BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

postado em 24/04/2020 15:56 /

