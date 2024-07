Miss renuncia a título e coroa após se sentir humilhada: ‘Saí aos prantos

Maria Vitória é coroada Miss Grand Mato Grosso na última sexta-feira (26); ela renunciou ao título após bastidores | Foto: Nicole Paz/Reprodução/ Instagram @missmatogrossooficialgrand

Apesar de feliz quando anunciada em 1º lugar, a estudante de jornalismo Maria Vitória Rondon, 19, renunciou ao título e coroa de Miss Grand Mato Grosso após se sentir humilhada no concurso mesmo saindo vencedora. As coordenações estadual e nacional negam destrato com a miss.

Maria Vitória Rondon fez o anúncio da desistência do título em vídeo publicado no Instagram na manhã desta segunda-feira (29), três dias após ter sido eleita. Ela afirma não ter sido parabenizada pela organização, nem ter tirado foto com os coordenadores. Seu nome continua como a miss vencedora na biografia do Instagram do concurso, até o fechamento da matéria.

“Eu ganhei e, desde o momento [seguinte], eu não consegui ter minha felicidade plena. Dei entrevistas, falei com o público e fui percebendo o que estava acontecendo pelo fato de não terem me parabenizado, vindo tirar foto. Depois disso, virei para minha família e quem estava me acompanhando e falei: ‘gente, eu não tô feliz, não tô feliz’. Eles ficaram sem entender, porque eu tinha acabado de ganhar. Virei para uma das pessoas que me ajudaram na produção e falei que eles não gostaram que ganhei. Todo mundo ficou bem tenso. Comecei a entender e saí do evento aos prantos [chorando]”. -Maria Vitória, em entrevista a Splash

A Miss se disse afetada pelo ocorrido nos bastidores: “Foi algo que me marcou muito. Eu achava que o sentimento que mais me doaria na vida era o luto. Mas na sexta-feira (26) descobri que o que mais pode machucar alguém, doer [em alguém] é a humilhação. Me senti muito humilhada”.

A estudante da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso) afirmou que não fez o vídeo para chamar atenção, mas para prestar contas aos apoiadores e fãs: “Quis fazer tudo com muito respeito, não quis passar por cima de nada. Só queria falar o que realmente aconteceu”.

“Me senti bem mal naquele momento, porque assim que eu percebi o que estava acontecendo, percebi que eu não ia ter apoio. (…) Quando eu me senti muito humilhada, comecei a perguntar o que tinha de errado comigo, se era algo da minha aparência, algo que eles não estavam buscando. Porque eu estava em plena consciência que eu estava dando o meu melhor”. -Maria Vitória Rondon, Miss Cuiabá e ex-Miss Grand Mato Grosso 2024

Jaime Fernandes* (nome fictício), produtor da miss que pediu para não ser identificado, deu detalhes do que teria acontecido nos bastidores: “Assim que ela foi coroada os dois coordenadores passaram por ela, foram abraçar a segunda colocada que [supostamente] era quem eles queriam que vencesse. Não abraçaram nem cumprimentaram [a Maria Vitória], logo foram para atrás do palco (…) e o Evandro Hazzy somou todas as notas novamente e viu que as notas estavam corretas”.

A coordenação nacional se manifestou: “A renúncia partiu dela, me cabe aceitar como presidente e desejar boa sorte na carreira dela. Por quê? Porque as escolhas partiram dela. A Organização do Miss Grand Brasil e a minha parte é receber todas as candidatas de braços abertos. Em nenhum momento foi dito que ela seria prejudicada por A ou B”, garante Evandro Hazzy em entrevista a Splash.

“O que aconteceu? Houve no momento um questionamento em relação às notas que eu faço no Brasil inteiro. Eu como presidente do júri em todos os estados [faço isso] para ter a lisura dos resultados. Não foi diferente em Mato Grosso. Ela venceu de ponta a ponta, não teve nenhum tipo de desvio de nota. Realmente ela foi vencedora e ela então não achou por bem [continuar no concurso] por algo que eu não tinha gostado da escolha dela. Foi isso que foi dito por ela no vídeo. Assisti o vídeo e aceitei essa renúncia. Foi exatamente isso que aconteceu”. -Evandro Hazzy, presidente do concurso Miss Grand Brasil

Em vídeo publicado no Instagram, Maria Vitória diz que houve divergência em visão e valores com as coordenações: “Percebi que a visão e valores da organização não estão alinhados com a essência do que sou e nem do que acredito. (…) Os coordenadores transmitiram em diversos momentos que a minha beleza e a maneira como escolho usá-la não se encaixavam no perfil que estavam buscando”.

Questionada, não houve respostas da organização sobre quais seriam a visão e valores que teriam sido divergentes com a miss. Por meio de nota, a coordenação do Miss Grand Mato Grosso disse ter recebido “com surpresa o anúncio da estudante Maria Vitória Rondon” e ressaltou que “o voto dos jurados foi soberano no concurso e que em nenhum momento a vencedora deixou de ser acolhida ou reconhecida como Miss”.

