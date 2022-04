Missa e procissão do Domingo de Ramos marcam o início da Semana Santa em Novo Progresso-PA

Dezenas de fiéis participaram da Missa de Ramos, neste domingo (10), em Novo Progresso-PA (Fotos: Facebook)

Celebração faz parte do domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa para os católicos.

Dezenas de fiéis participaram da Missa de Ramos, neste domingo (10), a celebração teve início as 7h30min, na orla do lago e seguiu em procissão até Igreja Matriz (Santa Luzia), em Novo Progresso. A celebração faz parte do domingo de Ramos que marca o início da Semana Santa para os católicos.

O Igreja Católica Santa Luzia, iniciou as atividades da Semana Santa com a procissão. A concentração foi às 7h30, na Orla do Lago municipal. No local, o Padre Caetano da paróquia Santa Luzia de Novo Progresso fez a bênção dos ramos. Os devotos seguiram a pé pelas ruas da área central da cidade até a igreja matriz onde foi celebrada a missa, por volta das 9h.

Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos é uma data móvel celebrada no domingo anterior à Páscoa. Nesse dia, que não é feriado, inicia-se a Semana Santa.

A data lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia em que ele foi recebido como o filho de Deus. Nessa ocasião, as pessoas o saudaram com ramos de palmeira e oliveira, motivo pelo qual ficou conhecido como Domingo de Ramos, enquanto Jesus seguia montado em um jumento, simbolizando a humildade nos últimos dias de vida.

Para recordar esse momento, as pessoas costumam levar ramos para a igreja para serem benzidos, bem como realizam procissões lembrando a forma como Jesus foi aclamado. Os ramos simbolizam a vitória de Jesus e são levados para casa para serem guardados, como força de proteção.

