Homem é morto a tiros e outro fica ferido após briga generalizada na saída de casa de show em MT

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e já fez a análise do local do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Tangará da Serra.

“Vamos iniciar as investigações para chegar ao autor ou autores do crime, já que foi uma briga generalizada, envolvendo uns dois grupos”, disse o investigador.

Um homem morreu após ser atingido por dois tiros durante uma briga generalizada na frente de uma casa de show em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na madrugada deste domingo (10). Outra pessoa que estava no local foi atingida por três tiros e está internada. (As informações são do g1 MT ).

