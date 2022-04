Criminosos usam espetos e paus para agredir jovem até a morte, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na madrugada deste domingo (10), Geanderson Cardoso dos Santos, 23 anos, foi assassinado com golpes de espeto e pauladas no rosto, próximo a uma casa de festa situada na Magalhães Barata (Rodagem), canto com João XXI, em Santarém.

Segundo informou a amiga, Anne Tatiane à reportagem do Portal do Coruja, um suspeito chamou a vítima para ir a área externa do estabelecimento para conversar, após o início de uma confusão, cinco suspeitos se armaram com espetos de churrasco e paus para agredir o jovem.

A amiga ainda tentou intervir nas agressões, mas os envolvidos no homicídio se negaram a cessar a violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), confirmou o óbito do jovem a caminho do hospital municipal.

De acordo com o Delegado Kleidson Castro, após o crime os suspeitos empreenderam fuga, mas já foram identificados e localizados. O caso ficará sob a responsabilidade da delegacia especializada em homicídios da titular Raíssa Beleboni. (Com informações do O Impacto – Colaborou Portal do Coruja).

