Paraenses pagaram mais caro pela gasolina em outubro

Estudo mostra que preço do combustível passou de uma média de R$ 4,51 para R$ 4,57 (Foto:Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

No mês de outubro, os postos de combustíveis do Pará repassaram uma alta de 1,20%, em média, no preço do litro da gasolina comercializada no Estado, em comparação com setembro. A pesquisa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O combustível passou de uma média de R$ 4,51, variando entre R$ 3,92 e R$ 5,45, para R$ 4,57, com variação de R$ 4,12 a R$ 5,45 em todo o território. Com esse resultado, o Pará ocupa o terceiro lugar no ranking dos Estados que vendem a gasolina mais cara da região Norte e o décimo lugar no país. Em relação a janeiro, alta foi mais perceptível, de 2,92%, já que, no início do ano, o litro custava uma média de R$ 4,44.

Para a acadêmica de Nutrição Rafaela Menezes, de 21 anos, é muito difícil manter o orçamento organizado com os altos custos do combustível. Como mora em Ananindeua e precisa se deslocar todos os dias até uma faculdade no centro de Belém, Rafaela gasta cerca de R$ 200 por semana. “É muito difícil economizar. Tento guardar, mas acabo usando todo o valor extra na gasolina. Já pensei em usar o transporte público, mas chego muito tarde na aula, então o carro é necessário”, comentou.

Já o motorista de um aplicativo de transporte Fábio Martins, de 32 anos, contou que, em determinados dias, o dinheiro arrecadado com o trabalho só dá para pagar os gastos com o combustível. “Quando a demanda não está muito alta e tem muitos motoristas rodando nas ruas, o custo do transporte cai, mas a gente continua pagando o mesmo pela gasolina, então é um prejuízo. É muito caro”, opinou.

Em todo o Estado, segundo o Dieese, o município que apresentou a média mais cara pelo litro da gasolina foi Parauapebas (R$ 5,10), seguido de Altamira (R$ 5,07), Abaetetuba (R$ 5,04), Xinguara (R$ 4,97), Redenção (R$ 4,93), Conceição do Araguaia (R$ 4,89), Alenquer (R$ 4,83), Marabá (R$ 4,75), Paragominas (R$ 4,66) e Santarém (R$ 4,64). Na capital paraense, a média do combustível no mês de outubro ficou em R$ 4,40, variando entre R$ 4,230 e R$ 4,49. Isso representa um reajuste de 0,94% em relação a setembro, quando o litro da gasolina custava uma média de R$ 4,36 em Belém, indo de R$ 4,18 a R$ 4,69, dependendo do posto.

Já no comparativo nacional, a média mais cara ficou com o Estado do Rio de Janeiro (R$ 4,84), seguido do Acre (R$ 4,81), Minas Gerais (R$ 4,66), Rio Grande do Norte (R$ 4,63), Piauí (R$ 4,61), Tocantins (R$ 4,61), Ceará (R$ 4,60), Bahia (R$ 4,58), Goiás (R$ 4,58) e Pará (R$ 4,57).

