Mistério em Tucuruí: homens são torturados e decapitados

De acordo com os relatos policiais, as duas vítimas estavam amarradas, com várias perfurações provocadas por arma branca, bolhas que pareciam de queimaduras e ainda foram decapitados.

Cabeças cortadas, braços amarrados e perfurações de arma branca por todo o corpo. Estes são os vestígios de um crime bárbaro registrado no fim de semana no município de Tucuruí, no sudeste paraense. (As informações são do Márcio Mendes)

Segundo familiares, Felipe Adriano Rodrigues dos Santos e Rebis Silva Caldas, desapareceram na noite da última sexta-feira (1º), após saírem juntos para consumir bebida alcoólica e não retornarem.

Sem notícias, familiares e amigos procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento.

Ainda de acordo com os familiares, os dois foram vistos em um bar, onde teria ocorrido uma possível discussão com terceiros. Após isso, a dupla foi avistada posteriormente em companhia de outras pessoas em uma via pública no bairro da Nova Conquista. Sendo essa uma das últimas aparições da dupla.

Após o desaparecimento ser divulgado, as investigações foram iniciadas. O carro em que eles estavam foi localizado por populares na vicinal Morcegão, cerca de 6km do perímetro urbano do município. De imediato guarnições policias foram deslocados para a área e após verificarem o local encontraram os corpos das vítimas que apresentavam sinais de um crime de extrema crueldade.

Os dois corpos foram removidos ainda durante a madrugada e encaminhados ao Instituto Médico Legal – IML, de Tucuruí.

