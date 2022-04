Carro com ‘defunto’ bate e caixão se parte durante acidente, na BR-230 em Altamira

(Foto:Redes sociais) – Acidente ocorreu, durante a tarde desta sábado (2), na BR-230, em Altamira.

Durante a tarde desta sábado (2), um carro funerário transportava um corpo para o Estado do Maranhão, foi atingido por uma Caminhonete Ford, cor branca, a altura do Bairro Buriti, na BR-230, em Altamira, e capotou.

De acordo com as vítimas, o carro funerário e uma caminhonete trafegavam pela Rodovia Transamazônica com destino ao nordeste, porém foram surpreendidos pela Ranger, em alta velocidade, e no mesmo sentido. O veículo bateu na traseira do automóvel da funerária e os dois carros foram parar fora da pista. (As informações são da Redação debatecarajas).

Com a batida, o utilitário com o corpo capotou e foi parar no meio do mato. O motorista da funerária, cujo nome não foi divulgado, sofreu um corte profundo na cabeça. Com o impacto, o caixão se partiu e o corpo precisou ser reacomodado em outro automóvel para seguir viagem rumo ao destino final.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local do acidente. Segundo testemunhas, embriagado, o motorista da Ranger correu, escondeu-se em uma das casas do Bairro Buriti e não foi mais visto. (Portal Debate)

