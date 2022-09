Modelo é agredida e arrastada na rua por ex-companheiro no Pará

Vítima foi agredida pelo ex-namorado e expôs situação nas redes sociais — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Imagens também mostram vítima tentando fugir do agressor na cidade de Castanhal. Ela ainda teve a casa invadida e polícia faz diligências para localizar suspeito.

A Polícia Civil investiga um caso de violência contra a mulher no município de Castanhal, nordeste do Pará. A vítima é uma modelo que teve a residência arrombada e foi agredida pelo ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento.

Câmeras de monitoramento registraram quando ela foi agredida e arrastada na rua pelo ex. A jovem de 22 anos chega a correr do ex-namorado, mas é seguida e logo agredida – veja no vídeo acima. As agressões ocorreram na segunda-feira (29).

Até a noite desta quarta (31), o agressor não foi preso. A Polícia Civil informou ainda que diligências estão sendo feitas para localizar o suspeito.

A vítima foi atendida na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e encaminhada para atendimento médico. De acordo com a Polícia Civil, foi feita solicitação de medida protetiva.

Nas redes sociais, a vítima se manifestou sobre o ocorrido.

“NÃO VOU ME CALAR! Porque desde do início eu aceitei traições mentiras e imaturidades. Então… um pouco mais de 15 dias descobri mais uma das traições, e decidi acabar de vez com esse relacionamento que só me adoecia […] E sabe o que aconteceu? Ele não se conformou de me ver bem, curada e seguindo a minha vida […] Fui agredida (lembrando que não foi a primeira vez) por ele não aceitar que não estamos mais juntos e tô seguindo minha vida. Se você estiver passando por agressão não se cale […]”

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, 181.

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...