Incêndio de grande proporção deixa caminhoneiro gravemente ferido no Mato Grosso

Incêndio de grande proporção deixa caminhoneiro gravemente ferido próximo a Porto Alegre do Norte -Foto: (Crédito: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma fazenda às margens da BR-158 na tarde da última terça-feira (30), próximo ao município de Porto Alegre do Norte.

Segundo informações, o incêndio já dura vários dias, mas na ultima tarde, ganhou forças e a rodovia chegou a ser interditada pensando em preservar a integridade física da população, em razão da quantidade de fumaça que dificultava a visibilidade, e impedia o tráfego no local.

Um caminhão chegou a ser consumido pelas chamas, onde o condutor ficou gravemente ferido.

De acordo com testemunhas, em virtude da falta de visibilidade da rodovia provocada pela fumaça, a vítima acabou perdendo o controle do caminhão, e saiu da pista, caindo em uma vala em meio ao fogo. O homem recebeu atendimento médico, mas por causa da gravidade das queimaduras, precisou ser transferido via UTI aérea para Cuiabá.

Funcionários da fazenda ajudam o corpo de bombeiros a eliminar os focos de incêndio. Além disso, os produtores rurais seguem preocupados e trabalham para manejar o gado para longe das chamas.

No período de estiagem, a vegetação está seca, o que facilita o surgimento de focos de incêndio e os ventos fortes que atingem a região, acabam disseminando o fogo de maneira ainda mais veloz, atrapalhando o trabalho dos bombeiros.

No momento, o tráfego de veículos no local está liberado.

Vale salientar que entre o período proibitivo do fogo vai de 1 de julho à 30 de outubro em meio rural, e já em zona urbana, as queimadas são proibidas durante todo o ano.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/13:16:28

