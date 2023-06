Monitor da Violência: Pará tem queda de 12,2% nos assassinatos no primeiro trimestre de 2023

Pará tem queda de 12,2% nos assassinatos no primeiro trimestre de 2023 — Foto: Heloise Hamada/g1

Queda é em comparação ao mesmo período de 2022, segundo dados do governo levantados pelo g1.

O Pará teve queda do número de assassinados no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. A queda foi de 12,2%.

Foram 466 assassinatos de janeiro a março deste ano, enquanto em 2022 foram 531.

O levantamento é do g1 com base nos dados oficiais do governo e incluem homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

O estado paraense segue a tendência da região Norte do país, que teve redução de -4,2%, e nacional, com redução de 0,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022, segundo aponta o Monitor da Violência, parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados foram apresentados ao público na noite desta terça-feira (20) em Belém na abertura do 17ª edição do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Brasil

No Brasil, foram registrados 10.216 assassinatos nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma queda de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Todas as regiões do país tiveram redução no número de crimes violentos, com exceção do Sudeste, onde o destaque foi o Rio de Janeiro, com aumento de quase 16%.

