Memes bombam na internet com situação crítica da água em Novo Progresso

Novo Progresso entra na estatística das cidades paraenses que sofrem com a ineficiência do abastecimento e tem rotina no dia dia sem água.

A empresa emitiu nota alegando uma manutenção emergencial , não citou a causa o motivo da pane no abastecimento. O Jornal Folha do Progresso foi atrás e descobriu que os motores que sugam agua do rio jamanxim estão danificados e no concerto e a reserva da empresa “Águas de Novo Progresso” secou no reservatório, a cidade ficou sem agua nesta quinta-feira(01/08/2019). Alunos foram dispensados por falta d água nas escolas.

Leia mais:Falta de água prejudica ensino em escolas da rede pública de Novo Progresso

A internet não perdoou a situação crítica em que vive Novo Progresso com falta de agua nas torneiras nesta semana, quando uma pane nas bombas de sucção deixou cerca de 27 mil pessoas sem água nas torneiras. Vários memes foram criados e estão bombando nas redes sociais.

Escolhemos umas frases divulgadas nas redes sociais e uma imagem com logo marca da empresa “Aguas de Novo Progresso” que chamou, mais atenção dos internautas veja;

1-Cascão, que não gosta de água, diz que vai para Novo Progresso.

2- Internautas brincam que em Novo Progresso dindin de água é mais caro que o de leite.

3- Por falta de água, imagem ironiza que os progressenses estão indo dormir com os pés sujos

Veja abaixo o memem criado por internauta

NOTA DA EMPRESA

A Águas de Novo Progresso informa que, devido a uma manutenção emergencial, o fornecimento de água será prejudicado nesta quinta-feira (01.08), no município.

Técnicos da empresa já trabalham para que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa, após a conclusão dos reparos.

A concessionária pede a compreensão da população pelo transtorno causado e orienta que a água dos reservatórios internos e caixas d’água seja utilizada apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h nos números 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo) e 4020-1038 (ligação de celular).

