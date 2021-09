Distrito de Vila Isol ganha novo posto da Polícia Militar

O distrito de Vila Isol (Km 1000), ganhou neste sábado 18 de setembro de 2021 um novo posto da Polícia Militar (PM). A conquista tem a parceria com Prefeitura Municipal de Novo Progresso que cedeu o imóvel para o novo posto que está localizado na área central do distrito.

A nova estrutura foi motivada pela necessidade de um espaço de ampla visibilidade, visando melhorar a segurança dos moradores locais. O distrito de Vila Isol está distante 85 quilômetros da cidade as margens da rodovia BR 163 em Novo Progresso.

Autoridades locais, e o comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Coronel Dilson Júnior estiveram presente.

Vejam postagem no Instagram da PM

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Coronel Dilson Júnior, desembarcou no Aeroporto Municipal de Novo Progresso, acompanhado do Coronel Pedro (Chefe do DGO), Coronel Bezerra (Chefe do DGA) e o Ajudante de Ordem (1° Tenente Veríssimo).

Os responsáveis pelo transporte seguro das autoridades foram os pilotos do Graesp: Haroldo e Anaissi.

O Ten. Coronel Pedro (Comandante do CPR X), juntamente com Capitão Alves, comandante da 7ª CIPM, fizeram a escolta das autoridades supracitadas até a Comunidade de Vila Isol para a inauguração do novo Posto Policial Destacado (113°).

Sejam Bem-vindos ao Município de Novo Progresso e a Comunidade de Vila Isol. 🙏👏

