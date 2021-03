Vereador faz requerimento para prefeitura arrumar atoleiro da vicinal Jamanxim em Novo Progresso

Atoleiro que gerou requerimento para ser arrumado em Novo Progresso.(Foto:Via WhatsApp)

Fato é inédito no município, normalmente estes requerimentos são para uma vicinal em sua extensão

A Manutenção em estradas rurais é solicitada pelo vereador Moisés Moto Taxi em requerimento aprovado no legislativo municipal.

Nesta terça-feira, dia 02 de fevereiro de 2021, o vereador Moisés Moto Taxi (PL), encaminhou requerimento nº030/2021 para apreciação dos demais pares, com objetivo único arrumar atoleiro da vicinal Jamanxim em Novo Progresso. Moises não participou da sessão pois esta em isolamento pela Covid-19. O requerimento foi aprovado por Unanimidade.

O Jornal entrou em contato com o vereador que disse estar cansado da cobrança dos moradores, solicitado foi várias vezes, “já foram lá mas arrumar nada, agora vamos esperar a resposta do requerimento aprovado”, disse.

Vamos aguardar o ofício ao secretário de Governo, solicitando intervenção junto à Secretaria de Obras para que seja feito o serviço neste atoleiro que é de extrema necessidade para os munícipes, ressaltou o vereador.

De acordo com o vereador, os moradores estão cansados de reclamar da má conservação das estradas e cobrar uma solução. Portanto, em nome de moradores, cujos filhos usam o transporte escolar e circular, além de dificulta o ir e vir diário de centenas trabalhadores, sem falar dos produtores que precisam escoar suas produções, solicito que seja feito a manutenção o mais rápido possível”, ressaltou Moises Moto Taxi (PL).

Morador elogiou ação do vereador Moisés – O morador que usa estrada praticamente todos os dias, disse que a situação é caótica. Muito bom ver vereador atuando em nosso favor, “as estradas de acesso ao outro lado do rio jamanxim em Novo Progresso, encontram em péssimas condições de serem trafegadas pelos motoristas. As vias estão destruídas, com muita lama e buracos, em estado de total abandono, em alguns pontos, tamanha são as crateras e valas. A situação piora quando chove, pois os caminhos ficam praticamente intransitáveis, este atoleiro tira sono da gente,disse Milton G. S.

