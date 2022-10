Morador de Novo Progresso morre em acidente na BR-163 no Mato Grosso

Identificado homem morto em acidente na BR-163 em Sinop no estado do Mato Grosso, corpo será transladado para sepultamento em Novo Progresso no Pará. ( fotos: André Jablonski/ Tv Cidade Verde e reprodução)

Tiago Wilson Jorge da Rocha, de 30 anos, foi identificado como a vítima fatal do acidente envolvendo uma motocicleta Honda e um Citroen Aircross, ontem à noite, na rodovia. Seu corpo foi transladado para Novo Progresso (595 quilômetros de Sinop), no Pará, ontem à noite. O sepultamento está previsto para 17 horas, no cemitério municipal.

Devido ao impacto frontal violento, o homem teve múltiplos traumas, ferimentos e uma para cardiorrespiratória. A equipe médica do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos por cerca de 35 minutos, antes de decretar o falecimento.

De acordo com a funerária, Tiago era soldador. Era natural de Terra Nova do Norte (153 quilômetros de Sinop), casado e tinha filhos. O corpo foi trasladado para Novo Progresso (PA) onde reside os familiares e deve ser sepultado nesta segunda-feira (31) à tarde.

As causas do acidente será investigada pela polícia civil daquele estado.

