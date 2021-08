Prefeitura retira ambulantes das ruas e calçadas de Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – Fiscais de Postura, ambientais, tributos e Agentes de Trânsito estão nas ruas para retirar os ambulantes que foram notificados para saírem das ruas, canteiros e calçadas em Novo Progresso.

“Ambulantes que foram notificados e não saírem no prazo de 30 dias a prefeitura fará a desocupação”.

As atividades vêm sendo executada a um, eles foram notificados ainda no mês de julho de 2021, com notificações de “Comercio em local irregular e Código de postura do município”, segundo a prefeitura os vendedores ambulantes irregulares, que instalam as barracas nos passeios públicos e ruas do centro da cidade, serão retirados.

De acordo com a notificação da prefeitura, a operação tem como meta o cumprimento da Lei que institui o Código de Posturas do município, para coibir a comercialização de alimentos e outros produtos nas calçadas e passeios públicos, que além de prejudicar a circulação de pedestres e dificultar o acesso aos estabelecimentos devidamente legalizados, colocam em risco a saúde de quem os consomem.

Na semana passada a Vereadora Adriana Manfroi (PATRIOTA) aprovou documento para que a prefeitura retire as placas das ruas e avenidas de Novo Progresso. A medida gerou protesto nas redes sociais . Leia mais :Vereadora quer que prefeitura retire placas das vias publicas em Novo Progresso

Ambulantes

O Jornal Folha do Progresso conversou com alguns destes ambulantes, nestes casos vendedores de frutas, o descontentamento por parte dos ambulantes devido a forma que a prefeitura vem tratando. “Não fizeram reunião, conscientização, simplesmente chegaram e notificaram, então vamos procurar nossos direitos, não vamos sair assim.

“Estou aqui mais de 6 anos, todo dia monto e retiro a barraca, não deixo lixo, compro verduras e frutas dos produtores, precisamos de um local, não vou sair deste jeito,argumentou.

O Ambulante m.s.p. uns dos mais antigos na cidade , argumentou ao Jornal Folha do Progresso que a ação da prefeitura é perseguição política, o prefeito Gelson Dill (MDB), havia antecipado na campanha de 2020 que iria retirar todos os ambulantes, agora vamos pagar por isto,disse M.S.P, ao Jornal Folha do Progresso. “Eu vou resistir , não votei mesmo nele, estou aqui antes dele ser vice, ele que arrume um outro lugar, ou me tire a força,concluiu.

Outra Reclamação

Os ambulantes reclamam que tiveram que pagar o alvará de funcionamento em 2021; mandaram nos legalizar nosso lucro é pequeno e agora porque tiram a gente assim?

A notificação tem um prazo de 30 dias para desocupar o local.

Veja

Ambulante

O vendedor ambulante é uma profissão que existe há muitos anos e se tornou uma alternativa para quem está desempregado.

A atividade, porém, não é considerada apenas por quem está fora do mercado. Existem pessoas que construíram uma carreira como vendedores, conquistando clientes fiéis e até passaram a profissão para outras gerações da família.

População comenta com indignação ( assista ao vídeo)

