Morador volta de viagem e encontra cadáver no banheiro da casa no interior de MG

Corpo foi encontrado por morador dentro da casa que fica no Centro de Brasilândia de Minas — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Polícia Civil investiga caso na cidade de Brasilândia de Minas. Homem morto não apresentava sinais de violência.

Um morador da cidade de Brasilândia de Minas, no noroeste do Estado, retornou de viagem nesta semana e levou um susto ao encontrar um homem morto no banheiro da residência. Ele não conhecia a vítima e não soube informar como o homem invadiu a casa.

A ocorrência do achado de cadáver foi registrada na segunda-feira (6), no Centro da cidade, após o morador, de 47 anos, retornar de uma viagem de seis dias.

Assim que entrou no imóvel, ele percebeu um forte odor e começou a procurar de onde vinha. Foi quando se deparou com o cadáver no cômodo que fica na área externa da residência. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

Vítima não foi identificada

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima não foi identificada até o fechamento da ocorrência e não havia indícios de violência ou sangue no local onde o corpo foi encontrado.

A perícia também foi acionada, mas, devido ao estado do corpo, não foi possível atestar a causa da morte.

Ainda segundo os militares, uma testemunha suspeitou de que o morto pudesse ser um tio que é alcoólatra e estava desaparecido há cerca de uma semana. Ela tentou reconhecer o corpo, mas não confirmou a identidade.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso, mas não repassou detalhes em razão do sigilo das investigações.

Fonte: Por José Matos*, g1 Triângulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/13:16:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...