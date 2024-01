Regional de Santarém, no Pará, realiza cirurgias inéditas para retirada de cálculos a laser

Ureterorrenolitotripsia e nefrolitotripsia a laser reduzem tempo de recuperação dos pacientes. Residentes de cirurgia e urologia também já iniciaram o aprendizado da nova técnica

Referência em média e alta complexidade, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, iniciou o processo de cirurgias a laser para fazer a retirada de cálculos. Os procedimentos de ureterorrenolitotripsia flexível e nefrolitotripsia a laser são inéditos na região e tornam possível a fragmentação e eliminação de cálculos nos rins e próximos da região renal de forma minimamente invasiva.

A nova técnica é trabalhada com a utilização de uma câmera, fina e flexível, que é introduzida através da uretra, passando pela bexiga e chegando até o rim. Esse aparelho é controlado pelo médico cirurgião e permite olhar para cima, para baixo, para direita e esquerda. A técnica permite uma exploração minuciosa e completa da área.

No momento em que o médico identifica as pedras através do procedimento, ele introduz uma fibra de laser pelo equipamento e os cálculos renais são pulverizados. Os procedimentos ajudaram a tornar mais fácil a recuperação do paciente operado, pois não é necessário nenhum corte durante a cirurgia.

“Essas modalidades melhoram muito a qualidade do pós-operatório dos pacientes. Anteriormente, fazíamos esses procedimentos com grandes incisões, e às vezes o nosso usuário passava meses sentindo dores no local. Agora, conseguimos pulverizar esse cálculo sem corte nenhum. Depois de três a quatro dias, o paciente pode viver a vida completamente normal”, explicou o urologista e cirurgião do HRBA, Alberto Tolentino Neto.

O HRBA oferece cirurgias em mais de 20 especialidades médicas, como: oncologia, ortopedia, neurocirurgia, transplantes renais, captação de órgãos, cirurgias cardíacas, cirurgias plásticas, entre outras. Referência no serviço na região, que atende cerca de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios da região oeste do estado, o hospital realizou, em 2023, mais de seis mil procedimentos cirúrgicos.

Residência – Referência em ensino e pesquisa, o Regional do Baixo Amazonas têm em seu quadro de funcionários, 62 médicos residentes, divididos em 11 programas, por meio de uma parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Os médicos residentes dos programas de cirurgia geral e urologia acompanham a realização dos procedimentos a laser, com isso, eles aprendem com os preceptores sobre a nova técnica, como parte da residência médica. Para o cirurgião Alberto Tolentino Neto, o avanço nas cirurgias beneficia e muito os profissionais que estudam na unidade.

“Estamos evoluindo bastante na parte da residência. Começamos a parte de vídeo há alguns meses e agora, as cirurgias a laser. Então, eles saem muito mais completos, aprendendo técnicas mais novas que eles podem usar tanto aqui quanto em qualquer lugar onde forem exercer a profissão”, destacou.

“Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e isso passa pelas opções mais avançadas de cirurgias. Temos uma equipe médica muito qualificada e vamos adquirindo equipamentos que nos permitem realizar procedimentos que não são tão invasivos, para proporcionar uma melhor e mais rápida recuperação. Ao mesmo tempo, preparamos nossos residentes para a realização dessas cirurgias, formando novos profissionais competentes e comprometidos com o bem-estar dos nossos pacientes”, ressaltou o diretor-geral do HRBA, Gean Francisco Cercal.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Hrba e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/09:38:45

