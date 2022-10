Moradores apoiadores de Bolsonaro fecham BR-163, em Moraes Almeida, no Pará, após derrota do presidente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Moradores eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fecham a BR-163, em Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), no Pará, na manhã desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Eles reagem contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas .

