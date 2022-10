Novo Progresso no ranking das cidades mais Bolsonarista do Brasil

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, fazem concentração as vésperas da eleição na rodovia BR 163, perímetro urbano da cidade de Novo Progresso-PA. (Foto: Arquivo)

Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 82,92% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas na disputa pela Presidência da República nas Eleições 2022 em Novo Progresso-PA.

Leia também:Bolsonaristas fecham rodovia BR 163 em Novo Progresso

Cidade Campeã de votos

Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Nova Pádua (RS). Ele recebeu 1.819 votos, o equivalente a 88,99% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 11,01% dos eleitores e recebeu 225 votos

Jair Bolsonaro teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 1.672 (83,98%). Lula recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 206 votos, o equivalente a 10,35%. Novo Progresso 1º Turno -O Município de Novo Progresso foi o 4º no ranking Nacional de votos no primeiro turno para o Presidente Jair Bolsonaro.

O Presidente Jair Bolsonaro teve 79,60% um total de 12.824 votos na cidade de Novo Progresso. O segundo colocado foi o ex-presidente Lula do PT com 17,57% equivalente a 2.830 a terceira colocada foi a candidata Simone Tebet com · 1,72% na soma de 277 votos. 2º Turno – Neste segundo turno o Presidente ampliou e obteve 82.92% dos votos, soma de 13.776 (treze mil setecentos e setenta e seis) enquanto o presidente leito Lula, teve 17.08% equivalente a 2.838 (sois mil oitocentos e trinta e oito) votos. Ficando na segunda posição no ranking nacional.



Veja como ficou a apuração na cidade para presidente no 2º turno (em votos válidos) em Novo Progresso.



*Jair Bolsonaro (PL) – 13.776 votos – 82,92%

* Lula (PT) – 2.838 votos – 17,08%

274 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 6.988 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 30,42% do total de eleitores do município.

No Brasil, quem venceu a eleição foi Lula, que teve 50,85% dos votos nacionalmente. Jair Bolsonaro ficou com 49,15% dos votos e terminou derrotado.

Veja as cidades que mais apoiaram Lula no segundo turno:

*1º Guaribas, Piauí (93,86%)

* 2º Campinas do Piauí, Piaúi (93,11%)

* 3º Bonfim do Piauí, Piauí (92,58%)

*4º Fartura do Piauí, Piauí (92,52%)

* 5º Capitão Gervásio Oliveira, Piauí (92,44%)

*6º São Braz do Piauí, Piauí (92,35%)

*7º Terra Nova, Pernambuco (92,32%)

*8º Carnaubeira da Penha, Pernambuco (92,30%)

*9º Isaías Coelho, Piauí (92,09%)

*10º Curral Novo do Piauí (92,07%)

Veja as cidades que mais apoiaram Bolsonaro no segundo turno:

* 1º – Nova Pádua, Rio Grande do Sul (88,99%)

*2º – Nova Santa Rosa, Paraná (85,72%)

*3º – Quatro Pontes, Paraná (85,22%)

*4º – Rio Fortuna, Santa Catarina (84,89%)

* 5º Nova Bassano, Rio Grande do Sul (83,84%)

*6º Benedito Novo, Santa Catarina (83,72%)

* 7º Cunha Porã, Santa Catarina (83,68%)

* 8º Vespasiano Correa, Rio Grande do Sul (83,54%)

* 9º Novo Progresso, Pará (82.92%)

*10º Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul (66,95%)

Protesto

Desde o anúncio da vitória de Lula, por volta das 19h30min deste domingo (30), vídeos do manifesto fechando a Br 163 em Novo Progresso começaram a ganhar as redes. Na manhã desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, dois pontos da rodovia está fechada, na saída da cidade sentido Itaituba, e no distrito de Vila Isol (distante 85 km da cidade de Novo Progresso) sentido Mato Grosso. Em Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), distrito de Itaituba, a rodovia foi fechada na manhã desta segunda (31)

Em Novo Progresso foi colocado pneus para bloquear a rodovia, na Vila Isol (km 1000) barricada de terra.

Leia Também: Novo Progresso entre as 11 cidades onde Bolsonaro mais teve votos nas eleições 2022 no 1º turno

Veja quais são as cidades que mais apoiaram Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022

Piauí e Pernambuco são os estados com alguns dos municípios mais lulistas do Brasil. Já a região Sul concentra as cidades mais bolsonaristas do país.( Veja abaixo)

Quando é a posse do vencedor?

A cerimônia de posse do Presidente da República ocorre tradicionalmente no primeiro dia do ano – ou seja, ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. A cerimônia é em Brasília, sede do governo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...