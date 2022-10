Lula é eleito presidente do Brasil

Lula é eleito presidente num país dividido ideologicamente.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está eleito para o cargo de presidente neste domingo (30), ao derrotar em segundo turno o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula foi considerado eleito às 19h56min, com 50.83% dos votos no momento em que a apuração chegou a 98.81% das urnas. Jair Bolsonaro no momento da derrota possuía 49,17.

Aos 77 anos, Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil por 8 anos, de 2003 a 2011. Ele conseguiu voltar ao cargo mais importante do país em uma eleição histórica, cheia de polêmicas, bastante acirrada, e diferença apertada.

Lula manteve o favoritismo do primeiro turno, quando obteve 57.259.504 (48,43%) contra 51.072.345 (43,20%) de votos de Bolsonaro. Com isso o petista consegue obter o mandato de presidente de 2023 a 2026.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/10/2022/19:55:39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...