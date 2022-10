Bolsonaristas fecham rodovia BR 163 em Novo Progresso

Fogo em pneus para sinalizar o bloqueio da pista (Foto: rede social)

O presidente Jair Bolsonaro foi o vencedor nas urnas em Novo Progresso com 82.92% dos votos, no segundo turno.

O Município de Novo Progresso foi o 4º no ranking Nacional de votos no primeiro turno para o Presidente Jair Bolsonaro.



O Presidente Jair Bolsonaro teve 79,60% um total de 12.824 votos na cidade de Novo Progresso. O segundo colocado foi o ex-presidente Lula do PT com 17,57% equivalente a 2.830 a terceira colocada foi a candidata Simone Tebet com · 1,72% na soma de 277 votos.

Neste segundo turno o Presidente ampliou e obteve 82.92% dos votos, soma de 13.776 (treze mil setecentos e setenta e seis) enquanto o presidente leito Lula, teve 17.08% equivalente a 2.838 (sois mil oitocentos e trinta e oito) votos.

‘Só sairemos das ruas depois que o Exército assumir o controle do país’, eu não aceito o resultado da eleição, diz uma moradora num dos vídeos que circulam nas redes.

“Os bolsonaristas não aceitam a derrota do presidente e dizem que não vão sair da rodovia”.

Desde o anúncio da vitória de Lula, por volta das 19h30min deste domingo (30), vídeos do manifesto fechando a Br 163 em Novo Progresso começaram a ganhar as redes. Na manhã desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, dois pontos da rodovia está fechada, na saída da cidade sentido Itaituba, e no distrito de Vila Isol (distante 85 km da cidade de Novo Progresso) sentido Mato Grosso.

Em Novo Progresso foi colocado pneus para bloquear a rodovia, na Vila Isol (km 1000) barricada de terra.

Assista aos videos

BOLSONARISTA FECHAM RODOVIA BR 163 EM NOVO PROGRESSOhttps://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/iyBoXLtcF0 — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) October 31, 2022

BOLSONARISTA FECHAM RODOVIA BR 163 EM NOVO PROGRESSOhttps://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/SlywrSDUYF — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) October 31, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...