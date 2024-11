Foto: Reprodução | A comunidade da vicinal Celeste, em Novo Progresso, vive dias de indignação e prejuízos devido à falta de energia elétrica. De acordo com um morador, a região está sem energia há dias, e mesmo após registrar protocolos junto à Equatorial Energia, a empresa não solucionou o problema.

“Estamos perdendo nossos alimentos, carnes e tudo o que está nos freezers e geladeiras. A Equatorial não responde ninguém. Eles vieram, ligaram para algumas casas, colocaram cones e foram embora, deixando o restante sem energia”, desabafou uma moradora.

A situação tem gerado transtornos não apenas para a rotina dos moradores, mas também prejuízos financeiros significativos, já que muitos dependem da energia elétrica para preservar alimentos e manter pequenos negócios.

Moradores da vicinal Celeste, em Novo Progresso denunciam descaso da Equatorial Energia Leia mais: https://t.co/OaBm7C9EDI pic.twitter.com/zwaj1Xog7F — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 27, 2024

veja prints do morador em conversa com a equatorial

Este slideshow necessita de JavaScript.

Até o momento, a Equatorial Energia não forneceu explicações ou prazos para a regularização completa do fornecimento na região. A comunidade cobra urgência e maior transparência da empresa responsável.

