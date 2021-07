Grávida morre no hospital municipal de Novo Progresso ao retirar bebe morto da barriga

Uma mulher de 23 anos, que estava com um bebe morto dentro da barriga -passou do prazo de nascer – morreu no Hospital Municipal de Novo Progresso após ter realizado o parto para retirado do feto. (Foto:Reprodução Facebook)

Segundo a informação de amigo da vítima Marinete Castro de 23 anos, deu entrada e foi atendida na emergência com bebe morto na barriga. Não resistiu, perdeu muito sangue e veio óbito. Marinete deixa uma filha de oito anos.

O corpo da Mãe e filho esta sendo velado desde a tarde deste domingo 11 de julho de 2021 em sua residência no bairro Jucelândia. O Sepultamento será nesta segunda feira 12 no cemitério municipal.

Hospital emitiu nota

