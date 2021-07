Hospital admite erro volta atrás e diz que gestante e bebe que morreram em parto tinha pré-natal

Em menos de dois meses dois casos parecidos um com dois óbitos, outro salvo pela família (Foto:Divulgação) –

O diretor clínico do Hospital Municipal de Novo Progresso João Magalhães, , admitiu, nesta terça-feira (13/07), que houve erro na divulgação da nota sobre gestante e bebe que morreram neste domingo 10 de julho de 2021.

Hospital havia divulgado nota sobre a morte argumentando que a gestante não havia realizado o pré – natal.

A família protestou e publicou a foto da carteira da gestante onde mostra o pré-natal realizado pelo hospital municipal.

Nesta terça-feira 13 de julho de 2021 votou atrás e publicou errata.

Vejam

Outros casos

Diversos casos onde veio a óbito foram registrados durante estes seis meses no HMNP, isto trás indícios de que alguma coisa está errada no órgão público municipal. “Em maio de 2021 a gestante adolescente de 17 anos, Maria Clara Teixeira dos Santos , que havia sendo acompanhada pelo HMNP (pré – natal) , em hora de parto chegou na ala de atendimento do Hospital no sábado dia 27 de maio, e não foi atendida, teve que ficar horas em um banco de pacientes deitada até que a família a levou para clinica particular.

Leia mais:

A população reclama de falta de medicamentos do SUS, falta médicos e atendimento precário.

Caso Marinete Castro

Amigos e familiares da vitima Marinete Castro de 23 anos, que teve o bebe morto na barriga com mais de 9 meses, afirmaram que a vitima havia procurado hospital municipal na semana anterior e foi mandada para casa com alegação que estava forra do prazo. Vai para casa e aguarde! Disse o hospital. Passado a semana a gestante perdeu o bebe que morreu na barriga, no parto para retirada ela não resistiu e veio a óbito.

Nota do Hospital

Em nota a direção do hospital argumentou que a paciente não havia realizado pre natal , que tinha comorbidades e que a equipe fez tudo que pode para salvar a vida sem sucesso.

Passado um dia a direção do HMNP emitiu errata alegando que a vitima tinha sim realizado pré natal.

Protesto

Amigos e familiares da vitima e outros familiares de outras vítimas estão convocando via redes sociais a população para um manifesto em frente ao hospital municipal na manha desta quarta-feira 14 de julho de 2021, para chamar atenção das autoridades do descaso com a saúde pública e evitar mais mortes no município de Novo Progresso.

Fiscais do Povo

O Jornal Folha do Progresso conversou na manhã desta terça – feira 13, com dois vereadores , mostraram a indignação e argumentaram da necessidade do Ministério Público Estadual (MP-PA) e o Conselho Regional de Medicina (CRM) investigarem as mortes dos bebês no hospital.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...