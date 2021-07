Polícia Federal investiga próprio servidor por vazamento de informações sobre operações no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação conta com a participação de 35 policiais federais e tem a meta de cimprir oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá. As diligências foram em Belém e nos municípios de Marabá, Pararauapebas e Goianésia (estado de Goiás). Nums dos endereços, foram encontradas mochilas e caixas com dinheiro em espécie.

Como os alvos tiveram acesso privilegiado a informações, muitos mandados acabaram não sendo cumpridos e os resultados da operação foram prejudicados. Por isso, a operação desta quarta-feira também invstiga seis empresários ligados à exploração ilegal de manganês do sudeste do Pará e que, possivelmente, teriam sido beneficiados pelo vazamento de informações.

