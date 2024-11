Criança morre atropelada e motorista é espancado pela população na PA-370, em Santarém | PA

Local do atropelamento (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O caso ocorreu na noite de domingo (3/11), na Comunidade de Cristo Rei.

Uma criança morreu após ser atropelada na PA-370, na comunidade Cristo Rei, em Santarém, Oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de domingo (3/11), quando o condutor estaria trafegando em ‘zig-zag’ com o veículo na pista e atingiu o menino de 11 anos, que caminhava no acostamento. Após o acidente, o condutor foi espancado por moradores e, depois, preso pela Polícia Militar.

A comunidade onde o caso ocorreu fica às margens da rodovia Santarém/Curuá-Una. Conforme as informações iniciais, as pessoas que presenciaram a situação ficaram revoltadas e alegaram que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. Os relatos serão apurados pela Polícia Civil. Após o atropelamento, o suspeito teria fugido do local e parou somente quando o carro, desgovernado, entrou em uma área de mata e colidiu com árvores. O condutor foi pego e espancado pelas pessoas que estavam no local.Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e atuou para acalmar a população. Os militares encaminharam o condutor para o Pronto Socorro Municipal de Santarém. Após o homem receber cuidados médicos, foi conduzido para a 16ª Seccional da Polícia Civil. No local, o suspeito passou pelos procedimentos legais cabíveis.

O corpo do menino que foi atropelado foi periciado e removido pela Polícia Científica. O caso revoltou os moradores da comunidade que cobraram mais segurança viária para o trecho e também melhorias na pista e iluminação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

