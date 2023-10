Moradores ficam sem energia após temporal em MT

Mais de 100 postes caíram durante as chuvas — Foto: Energisa

Energisa informou que as quedas ocorreram devido ao temporal que derrubou cerca de 100 postes no estado. Em algumas regiões, o fornecimento foi interrompido por volta das 15h e seguiu até o início da noite.

Moradores de Cuiabá, região metropolitana e de algumas cidades do interior do estado ficaram sem energia após a chuva forte e ventos registrados na tarde deste domingo (15). Em alguns bairros, por exemplo, o fornecimento foi interrompido por volta das 15h e seguiu até o início da noite.

Em nota, a concessionária Energisa informou que as quedas ocorreram devido ao temporal que derrubou cerca de 100 postes no estado, mas que, até a publicação desta matéria, 90% dos clientes atingidos tiveram a energia restabelecida. A empresa disse ainda que está atuando em regime de contingência, com reforço de equipes.

As cidades mais afetadas foram Sorriso, no norte do estado, e Alta Floresta, a 800 de km de Cuiabá.

🗼De acordo com a Energisa, em Sorriso, as rajadas de vento foram tão fortes que entortaram uma rede de transmissão. Já em Alta Floresta o temporal impactou a região rural, que já foi 100% normalizado.

A região metropolitana também foi impactada pela chuva acompanhada de fortes ventos. Os principais bairros atingidos foram: Três Barras, Jardim Umuarana, Jardim Brasil, Nova Conquista, Jardim Leblon, Jardim Tropical, Jardim Kennedy, Campo Velho, Jardim Califórnia, Jardim Europa, Grande Terceiro, Beira Rio, Asa Bela, Asa Branca, Santa Isabel, Eldorado, Nova Hollywood, Novo Mundo, Paula II.

⛈Alertas para dias chuvoso:

Não ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas;

Não fazer manutenções durante a chuva, principalmente em telhados, correndo o risco de ser atingido por raios. Os equipamentos elétricos ligados à tomada também não devem ser manuseados em momentos de chuva, pois há chance de choque elétrico;

Sempre desligar o disjuntor em casos de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa;

Evitar ficar perto de campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados;

Não encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigar em lugares abertos, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais;

Em casos de objetos serem arremessados na rede elétrica por conta de ventos, a orientação é não aproximar e não tentar afastar a fiação.

