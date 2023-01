Moradores pedem soluções para rua em bairro de Novo Progresso;VÍDEO

Moradores do bairro Tom Alegria-3, enviaram vídeo e fotos para redação do jornal Folha do Progresso, de ruas do bairro e pedem ajuda para alertar as autoridades municipais pelo descaso. (Foto:Via WhatsApp)

Mensagem – “Gostaria de chamar a atenção de nossos vereadores, solicitando que derem uma olhada na Rua Baunilha no bairro Toma Alegria-3, para verem a situação que se encontra a via cheio de lama. Incomoda-me muito em ter que desviar dos buracos, presenciando o fato de abandono o qual se encontra a via quando tenho que sair para trabalhar e voltar para casa”.

De promessas, Srs. Vereadores, não precisamos. Agora arregacem as mangas e façam algo, começando tampando os buracos da rua Baunilha, e todo o nosso bairro está abandonado. Não se esqueçam: Quatro anos passa ligeiro!

Prefeito – Outra moradora da mesma rua enviou vídeo e direcionou ao prefeito e secretario de obras;” Olha aí a situação desta rua Meu Deus, cade o prefeito de Novo Progresso e o mestre de obras, como que passa em uma rua desta daqui, olha o jeito que esta isto aqui….

Assista ao video

