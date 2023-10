Moradores unem-se em busca da motorista da Urbano Norte desaparecida em Novo Progresso

Família divulgou nas redes sociais, neste sábado, um cartaz para auxiliar nas buscas da motorista Francilma Brandão, moradora de Novo Progresso, que desapareceu no dia 6 de outubro. Conforme informação Francilma e motorista da Urbano Norte , ela pegou uma corrida na sexta-feira (6/10) por volta das 09h da manhã, a chamada foi feita de uma loja de celular, um funcionário da loja chamou para um cliente.

O veículo foi encontrado capotado na rodovia BR 163, nas proximidades da comunidade de Santa Julia (distante 35 km de Novo Progresso). Ainda conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, funcionários da Conssecionária Via Brasil, atendeu a ocorrnêcia sinalizando o local do acidente, ao retornar para carregar o veiculo soube que um caminhão Guincho carregou o veículo e levou para Itaituba, a polícia investiga, a possibilidade de roubo e desova para desmanche.

O último check-in dela foi em Moraes Almeida e depois zero sinal , a motorista não foi mais vista.

Na manhã deste domingo(8/10), moradores de Novo Progresso, se reuniram em um posto de combustível para iniciar as buscas.

Quem tiver informações sobre a localização de FRANCILMA BRANDÃO pode denunciar de forma anônima para o Disque Denúncia pelos números: (91) 98559 9358, PM WhatsApp (93) 98413 8310.

Leia mais:Corpo da motorista de aplicativo desaparecida é encontrado em Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso também recebe denuncia annimas sob sigilo, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2023/07:30:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...