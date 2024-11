Foto: Reprodução | No vídeo, publicado na terça-feira (26/11), Saldanha refere-se a Moraes como “vagabundo” e “safado”, além de utilizar linguagem obscena.

DA REDAÇÃO — O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do radialista Roque Saldanha após a divulgação de um vídeo em que ele aparece segurando a tornozeleira eletrônica que deveria estar utilizando e proferindo ofensas ao magistrado. No vídeo, publicado na terça-feira (26/11), Saldanha refere-se a Moraes como “vagabundo” e “safado”, além de utilizar linguagem obscena.

Roque Saldanha, morador de Governador Valadares (MG) e apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso em janeiro de 2023 durante a Operação Lesa Pátria, que investiga participantes de atos antidemocráticos no país. Na ocasião, ele ficou detido por dez dias e, posteriormente, foi liberado mediante cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de deslocamento.

No vídeo recente, Saldanha exibe a tornozeleira eletrônica quebrada e dirige-se a Alexandre de Moraes com termos ofensivos, sugerindo que o ministro “enfie a tornozeleira no c*”. Ele também alega que o dispositivo estava causando lesões em sua perna e desafia o magistrado, autointitulando-se membro da “bancada da bala”.

Diante da violação das medidas cautelares e das declarações ofensivas, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Saldanha, considerando-o foragido. A Polícia Federal foi acionada para localizar e efetuar a prisão do radialista.

Moraes decreta prisão de radialista que quebrou tornozeleira e mandou ministro “enfiar no c*” em vídeo Leia mais: https://t.co/Tdsu9ismcE pic.twitter.com/4NYOMcYtT8 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 28, 2024

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/15:13:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...