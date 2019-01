Moro atende pedido de Helder e destina 200 homens da Força Nacional ao Pará

(Foto:Reprodução Internet) – Pedido inicial do governador era de 500 homens. Assessoria ainda não confirmou quando reforço deve chegar ao Estado

O ministro Sérgio Moro, a frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atendeu parcialmente a solicitação do governador Helder Barbalho e irá enviar 200 homens da Força Nacional para reforçar a segurança no Pará.

A informação começou ser veiculada na internet e foi confirmada pela assessoria de comunicação do governador, que disse que ainda deve emitir um comunicado oficial sobre o caso ainda nesta terça-feira (15). O pedido inicial era que 500 homens fossem enviados para o reforço da segurança no estado.

O pedido de envio de homens da Força Nacional foi o primeiro ato após eleito sancionado por Helder Barbalho. A justificativa para o envio do reforço seria a crise na segurança pública. Até o momento, seis policiais militares foram mortos apenas nas duas primeiras semanas de 2019.

Em cerimônia realizada ontem na sede do comando-geral da PM, o governador do Estado disse que mantinha as conversas com o Governo Federal para o envio do reforço da Força Nacional. “Falei com o ministro [Sérgio] Moro na manhã de hoje e dialogamos mais uma vez sobre isso. […] O pedido inicial foi de 500 homens da Força Nacional, mas eles nos sinalizaram com a possibilidade inicial de 200 homens. Com essa informação, já autorizei o secretário de Segurança Pública para priorizar o envio desse efetivo para Belém e Região Metropolitana, que são as áreas com maior percentual estatístico de casos de violência e estamos no aguardo da resposta do Governo Federal”, disse Helder Barbalho na ocasião.

A assessoria do Governo do Estado não informou quando o reforço da Força Nacional deve chegar ao Pará.

Fonte:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...