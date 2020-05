Publicação: 080/2020 – BRENO JOSÉ LUNARDI

Publicado dia 21 de Maio de 2020 as 15:00:00 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

BRENO JOSÉ LUNARDI , CPF: 384.628.000-30, proprietário da propriedade Rural FAZENDA DOIS IRMÃOS, localizada na Rodovia Br 163 Km 1085 ME, adentrando 42 Km na Vicinal Comajal, no município de Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da SEMMA/NP a LAR, com protocolo 596/2020.

