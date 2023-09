Novo Progresso tem mês de setembro mais seco e quente dos últimos tempos

(Foto>Reprodução)- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aleta laranja, que atingi Novo Progresso e mais seis cidades do Pará;Novo Progresso, Santa Maria das Barreiras ,Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, umaru do Norte e Altamira ,durante a vigência do alerta laranja para ondas de calor

O mês de setembro de 2023, está sendo o mais seco e quente dos últimos tempos em Novo Progresso. Sem dados coletados por estação meteorológica, moradores avaliam que nos últimos 10 anos, o clima vem mudando e a cidade vive momentos nunca visto antes, com temperatura acima de 43º C. Mês de setembro é conhecido pelo inicio das trombas d’água com volumes de chuva até 100 milímetros.

Estação seca – O mês de setembro marca o que se denomina da estação seca no norte do Brasil, o que contribui para extremos de temperatura alta que não ocorrem no período de inverno amazônico porque a chuva é quase diária.

A temperatura média diária do mês passado (agosto) foi de 37°C. Agosto deste ano também chamou a atenção devido às chuvas que ocorreram no longo do mês. “Diferente do mês de agosto, setembro iniciou quente, sem previsão de chuva, uma ou duas garoas foram registradas no município, e setembro ainda não se tem aquelas nuvens carregadas que cobrem grande parte do município uma precipitação mais generalizada. O que se tem são as chamadas “chuvas de manga”, que ocorrem em determinados pontos e variam conforme a distribuição de nuvens”, não foi registrado volume maior como ocorre sempre nesta época do ano.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aleta laranja — o segundo mais grave — para ondas de calor no Brasil.

É o segundo alerta emitido para esse fenômeno no ano. Há possibilidade de temperaturas até 5ºC acima do normal para o período.

Na prática, isso exige cuidados com a saúde, já que no mesmo período do alerta de onda de calor, há umidade está abaixo do normal. No alerta emitido nesta segunda-feira (18) tem vigência até a noite do dia 22 deste mês. Inicialmente, no Pará, os municípios afetados são: Novo Progresso, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Altamira. Durante a vigência do alerta laranja para ondas de calor, outros municípios podem ser afetados, dependendo do comportamento do clima nos próximos dias. Desde o final de semana, moradores de várias áreas do Pará — mesmo longe da região sul do estado — têm reclamado do calor intenso. A recomendação é que a população, principalmente nas áreas afetadas, evite atividades com exposição prolongada ao sol. É necessário usar roupas que protejam a pele e protetor solar. A hidratação constante é importante para evitar desidratação. E ainda devido ao forte calor, as queimadas se tornam ainda mais perigosas potencialmente incontroláveis.

